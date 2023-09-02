Первые сентябрьские выходные будут дождливыми в Тверской области

В выходные в Тверской области испортилась погода Фото: Ольга ТРОФИМОВА

После жаркого Дня знаний 1 сентября, когда воздух прогрелся до +27 градусов, характер погоды в Тверской области резко поменялся.

Утром в субботу жители региона проснулись под шум дождя, а на улице заметно похолодало.

В течение дня 2 сентября синоптики обещают не более +20 градусов. В ночь на воскресенье +9... +14 градусов, днем в воскресенье до +22 и снова дождь. Ветер юго-западных направлений 5-10 м/с.

Не самая комфортная погода для тех, кто хотел провести первые сентябрьские выходные на природе или за уборкой урожая. И улучшением погоды в течение ближайшей недели синоптики не обнадеживают.