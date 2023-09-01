В День знаний в школах Твери прошли торжественные линейки Фото: администрация Твери

1 сентября 52 тверские школы открыли двери для 54 000 школьников. Впервые в классы вошли 6000 первоклассников. Линейки в общеобразовательных учреждениях начались под гимн Россиии.

В День знаний Тверь присоединилась к акции «Самолетик будущего» в рамках Всероссийского проекта «Навигатор детства». Одиннадцатиклассники вручили первоклассникам бумажные самолетики с пожеланиями, которые дети поместили в капсулу времени.

Торжественные линейки после проведения капитального ремонта прошли в школах №15 и №17. Накануне в учреждениях прошла приемка.

"Это особенный год для двух общеобразовательных учреждений - при поддержке президента Российской Федерации, правительства страны и губернатора Тверской области в рамках государственной программы «Развитие образования» и федерального проекта «Новая школа» проведен капитальный ремонт и модернизация школьных зданий МОУ СОШ №15 и начальных классов школы №17", - отметила заместитель главы администрации города Твери Людмила Хоменко.