Пятилетняя девочка погибла при пожаре в Твери

По факту гибели девочки при пожаре возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери возбуждено и расследуется уголовное дело по факту гибели при пожаре пятилетней девочки.

ЧП произошло 30 августа в Спортивном переулке. Пострадавшую девочку вытащили из горящей квартиры спасатели. Ребенка госпитализировали в больницу, где она скончалась,спустя сутки после пожара.

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Устанавливаются причины пожара.

Ход расследования контролирует прокуратура.