У страдающего алкогольной зависимостью водителя отобрали права в Твери

Или пить, или машину водить!
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Прокуратура Пролетарского района города Твери обнаружила, что у 45-летнего местного жителя, страдающего алкоголизмом, имеется действующее водительское удостоверение. По причине алкогольной зависимости мужчина состоял на учёте в медицинском учреждении.
Надзорным органом в суд было направлено заявление с требованием лишить мужчину водительских прав. Как поясняют в Прокуратуре Тверской области, управление машиной водителем, страдающим алкоголизмом, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может быть опасным для жизни и здоровья людей.
Требования прокуратуры суд удовлетворил, решение ещё не вступило в законную силу.