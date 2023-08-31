Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 19:40

В Тверской области обнаружены и обезврежены 29 снарядов времен войны

В Тверской области на полигоне обезвредили снаряды времен войны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области обезвредили снаряды времн войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области обезвредили снаряды времн войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

31 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе Зубцова Зубцовского округа, деревни Зайцево Ржевского округа, поселка Новозавидовский Конаковского района и деревни Старое Старицкого округа обнаружены взрывоопасные снаряды времён Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: две противопехотные мины типа "S", два 152 мм артиллерийских снаряда, три 75 мм артиллерийских снаряда, три 81 мм минометные мины, три ручные противотанковые гранаты "РПГ-40", три ручные гранаты "РГД-33", одиннадцать противотанковых мин "ТМ-35", ручная граната "Ф-1", 50 мм минометная мина.

Снаряды ликвидировали на полигоне специалисты аварийно-спасательной службы.