Губернатор сообщил о планах по расширению Петербургского шоссе в Твери

По словам губернатора Петербургское шоссе могут расширить до пяти-шести полос. Фото: Яндекс карты

31 августа в вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя сделал несколько интересных заявлений в ответ на вопрос о благоустройстве территории у остановки вагонзавода в Заволжье Твери. В частности, глава региона сообщил о планах по расширению Петербургского шоссе.

Игорнь Руденя сказал. что планируется расширить Петербурское шоссе в Твери до пяти или шести полос.

При этом, по словам губернатора, прорабатывается вопрос о создании на шоссе выделенной полосы только для движения пассажирских автобусов.