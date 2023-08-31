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НовостиОбщество31 августа 2023 18:33

Губернатор сообщил о планах по расширению Петербургского шоссе в Твери

На Петербургском шоссе в Твери запланировано сделать "выделенку" для автобусов
Алексей АНДРЕЕВ
По словам губернатора Петербургское шоссе могут расширить до пяти-шести полос. Фото: Яндекс карты

По словам губернатора Петербургское шоссе могут расширить до пяти-шести полос. Фото: Яндекс карты

31 августа в вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя сделал несколько интересных заявлений в ответ на вопрос о благоустройстве территории у остановки вагонзавода в Заволжье Твери. В частности, глава региона сообщил о планах по расширению Петербургского шоссе.

Игорнь Руденя сказал. что планируется расширить Петербурское шоссе в Твери до пяти или шести полос.

При этом, по словам губернатора, прорабатывается вопрос о создании на шоссе выделенной полосы только для движения пассажирских автобусов.

Игорь Руденя в прямом эфире.

Игорь Руденя в прямом эфире.

Фото: ПТО