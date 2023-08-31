В новом учебном году в школы Тверской области вернется профессиональное обучение

В регионе за парты сядут свыше 140 тысяч школьников. Фото: Архив "КП"

Накануне 1 сентября губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире рассказал, что в новом учебном году в школы пойдут 143 тысячи учеников.

15 тысяч из них - это первоклассники.

Всего же в регионе двери 1 сентября откроют 468 школ.

В этом учебном году в образовательном процессе в школах запланированы нововведения.

К примеру, в школы вернется профессиональное обучение. В новом учебном году свою первую профессию смогут получить около 5000 учащихся 10-х классов. Для них подготовлены программы обучения по 59 профессиям. Среди них есть такие, как токарь, слесарь, электромонтёр, тракторист, плотник, столяр, швея, оператор ЭВМ, младшая медсестра, вожатый и помощник воспитателя, повар, официант и т.д.

Кроме того, в школах вновь будут проводить занятия по начальной военной подготовке старшеклассников. В этом году первые 273 школы региона получат комплекты для этого. В дальнейшем все школы Верхневолжья будут оснащены такими наборами.