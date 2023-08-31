Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 17:35

365 детей в Твери получили школьные наборы в рамках благотворительной акции

Благотворительная акция Тверской епархии «Соберём ребенка в школу» организуется в помощь сиротам и детям из небогатых семей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Подарки получили более трёх сотен ребят. Фото: Тверская епархия

Подарки получили более трёх сотен ребят. Фото: Тверская епархия

30 августа в тверском храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» вручали подарки детям-сиротам, ребятам из малообеспеченных семей и детям беженцев. В преддверии нового учебного года первоклашки получили портфели со школьными принадлежностями, а ребята, которые отправятся учиться в другие классы - наборы канцелярских товаров.

Подарки дети получили в рамках благотворительной акции «Соберём ребенка в школу», организованной отделом социального служения Тверской епархии по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Акция в помощь сиротам и детям из малообеспеченных семей состоялась в Твери уже в 11-й раз.