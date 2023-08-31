В Тверской области начали дорожать некоторые овощи

Кусаются - не кусаются, а кушать хочется! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лето ещё не закончилось, а на прилавках тверских магазинов начали дорожать некоторые овощи и фрукты. Об очередном мониторинге цен рассказал Тверьстат.

За неделю с 22 по 28 августа в регионе больше всего подорожали:

огурцы (+5,64%)

вермишель (+3,38%)

бананы (+2,98%)

овощные детские консервы (+2,53%)

творог (+2%).

Несущественно, но выросли в цене помидоры. А вот свёкла и капуста подешевели - на 6,9% и 12,2% соответственно. Продолжает снижаться цена на картошку - за неделю она скинула 11,2%.