Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:36

Ночью в Твери неизвестный мужчина повредил несколько автомобилей

В Твери пьяный мужчина прыгал по припаркованным машинам и бил стекла
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери задержали хулигана, который прыгал по машинам и бил стекла Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери задержали хулигана, который прыгал по машинам и бил стекла Фото: УМВД России по Тверской области

Житель Заволжского района Твери сообщил в полицию, что ночью неизвестный мужчина повредил его автомобиль.

19-летнего подозреваемого задержали. Установлено, что пьяный молодой человек прыгал на припаркованных на улице автомобилях, бил стекла, выкидывал вещи из салонов.

Хулигана доставили в полицию.

Следователем Заволжского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурант полностью признал свою вину. Ведется следствие.