Ночью в Твери неизвестный мужчина повредил несколько автомобилей

В Твери задержали хулигана, который прыгал по машинам и бил стекла Фото: УМВД России по Тверской области

Житель Заволжского района Твери сообщил в полицию, что ночью неизвестный мужчина повредил его автомобиль.

19-летнего подозреваемого задержали. Установлено, что пьяный молодой человек прыгал на припаркованных на улице автомобилях, бил стекла, выкидывал вещи из салонов.

Хулигана доставили в полицию.

Следователем Заволжского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Фигурант полностью признал свою вину. Ведется следствие.