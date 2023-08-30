Для педагогов школ Твери провели собрание по антитеррористической безопасности Фото: администрация Твери

Во Дворце творчества детей и молодежи прошло выездное заседание антитеррористической комиссии администрации Твери. Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.

Перед работниками школ и детских садов выступили представители администрации города, УМВД России по городу Твери, ГУ МЧС России по Тверской области, Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области.

"Представители силовых ведомств дали рекомендации, направленные на повышение уровня готовности педагогических работников к нештатной ситуации, пояснили, какие шаги предпринять в том или ином случае и обсудили меры межотраслевого взаимодействия", - сообщили в администрации Твери.

Вниманию присутствующих представили обучающий фильм.