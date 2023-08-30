В Центрально-Лесном заповеднике обнаружили 52 новых для территории вида грибов

В заповеднике прошли практику студенты биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Фото: vk.com/clgzap

В Центрально-Лесном заповеднике Тверской области прошли практику студенты кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

Такую учебно-полевую практику столичные студенты проходят в заповеднике с 2019 года. В этот раз сроки практики совпали с массовым плодоношением грибов. Практически всех представителей из Атласа грибов удалось встретить на территории заповедной зоны, отмечают специалисты. Не обошлось без интересных находок.

"Обнаружено 23 новых для заповедника вида водорослей и 52 вида грибов. Также был встречен вид из Красной книги России - трутовик лакированный или ганодерма блестящая и другие 5 видов грибов и грибоподобных организмов, занесенных в Красную книгу Тверской области", - рассказывает сотрудник заповедника Елена Шуйская.

Кстати, в этом году на XVII международном совещании по изучению макромицетов (грибов, образующих макроскопические плодовые тела размером более 1 мм), прошедшем в Апатитах, Центрально-Лесной заповедник был выбран для проведения следующей встречи специалистов по грибам в 2025 году.