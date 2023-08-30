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НовостиОбщество30 августа 2023 11:43

64 детские школы искусств примут учеников 1 сентября в Тверской области

Перед началом учебного года в тверском регионе прошла педагогическая конференция сотрудников учебных заведений культуры и искусства
Алексей АНДРЕЕВ
Перед началом учебного года работники учебных заведений отрасли культуры собрались на педагогическую конференцию. Их приветвовала Ксения Глинка (слева).

Перед началом учебного года работники учебных заведений отрасли культуры собрались на педагогическую конференцию. Их приветвовала Ксения Глинка (слева).

Фото: ПТО

В регионе с 1 сентября откроются 64 детские школы искусств. 30 августа в музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского в Твери на педагогической конференции обсудили актуальные вопросы обучения в образовательных организациях отрасли культуры и искусства Верхневолжья. Участников приветствовала министр культуры Тверской области Ксения Глинка.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что необходимо поддерживать музыкальные и художественные школы, где учатся юные таланты.

Так, в 2023 году для Лихославльской, Старицкой, Торжокской и Кимрской (ДШИ №2) школ искусств в рамках нацпроекта «Культура» закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование.

На конференции были представлены эффективные модели педагогических практик в области дополнительного образования детей в сфере культуры. В рамках конференции открыта выставка художественных работ. Кисть в руки взяла и Ксения Глинка. Что она нарисовала, история умалчивает

Также на конференции наградили ряд работников сферы культуры, а перед собравшимися в зале выступили молодые дарования тверского края.

Перед участниками конференции выступила талантливая молодежь.

Перед участниками конференции выступила талантливая молодежь.

Фото: ПТО

Ксения Глинка взяла в руки кисть. Что из этого вышло, нам неизвестно.

Ксения Глинка взяла в руки кисть. Что из этого вышло, нам неизвестно.

Фото: ПТО