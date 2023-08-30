64 детские школы искусств примут учеников 1 сентября в Тверской области

Перед началом учебного года работники учебных заведений отрасли культуры собрались на педагогическую конференцию. Их приветвовала Ксения Глинка (слева). Фото: ПТО

В регионе с 1 сентября откроются 64 детские школы искусств. 30 августа в музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского в Твери на педагогической конференции обсудили актуальные вопросы обучения в образовательных организациях отрасли культуры и искусства Верхневолжья. Участников приветствовала министр культуры Тверской области Ксения Глинка.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчеркивал, что необходимо поддерживать музыкальные и художественные школы, где учатся юные таланты.

Так, в 2023 году для Лихославльской, Старицкой, Торжокской и Кимрской (ДШИ №2) школ искусств в рамках нацпроекта «Культура» закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование.

На конференции были представлены эффективные модели педагогических практик в области дополнительного образования детей в сфере культуры. В рамках конференции открыта выставка художественных работ. Кисть в руки взяла и Ксения Глинка. Что она нарисовала, история умалчивает

Также на конференции наградили ряд работников сферы культуры, а перед собравшимися в зале выступили молодые дарования тверского края.

Перед участниками конференции выступила талантливая молодежь. Фото: ПТО