В Тверской области отремонтировали автодорогу Торжок - Раменье Фото: ПТО

В Тверской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали трассу Торжок - Раменье. Дорога, по которой ездят школьные и пассажирские автобусы, связывает населенные пункты Тверецкого сельского поселения и Торжок.

Ремонт дороги начался в 2022 году. За период отремонтировали два участка общей протяженностью 11,3 км.

Песчано-гравийное покрытие исправили автогрейдером, а затем уложили два новых слоя из щебеночно-песчано-гравийной смеси. На асфальтобетонном участке протяженностью 3,2 км порядчик выполнил фрезерование и уложил два новых слоя асфальта.

На протяжени всей дороги расчищена полоса отвода и выполнено обустройство.