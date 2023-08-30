27-летнего жителя Твери мошенники обманули на 16 000 рублей

Мошенники обманули жителя Твери на 16 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 27-летний житель Твери и сообщил полицейским, что в мессенджере ему написала знакомая и попросила оплатить интернет-заказ стоимостью 7000 рублей, перечислив деньги на карту продавца.

Не заметив подвоха, мужчина выполнил просьбу.

Позже девушка попросила оплатить еще одну покупку на сумму 8500 рублей. Потерпевший сделал перевод, а потом позвонил знакомой и узнал, что никакие покупки оплачивать она не просила.

Лишившись денег по вине мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.