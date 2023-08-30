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НовостиПроисшествия30 августа 2023 11:02

27-летнего жителя Твери мошенники обманули на 16 000 рублей

Житель Твери отдал мошенникам 16 000 рублей, возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителя Твери на 16 000 рублей

Мошенники обманули жителя Твери на 16 000 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился 27-летний житель Твери и сообщил полицейским, что в мессенджере ему написала знакомая и попросила оплатить интернет-заказ стоимостью 7000 рублей, перечислив деньги на карту продавца.

Не заметив подвоха, мужчина выполнил просьбу.

Позже девушка попросила оплатить еще одну покупку на сумму 8500 рублей. Потерпевший сделал перевод, а потом позвонил знакомой и узнал, что никакие покупки оплачивать она не просила.

Лишившись денег по вине мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.