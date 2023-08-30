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НовостиОбщество30 августа 2023 7:33

В Тверской области нашли и обезвредили 14 снарядов времен войны

В Тверской области обнаружены артиллерийские снаряды разного калибра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ликвидировали 14 снарядов времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области ликвидировали 14 снарядов времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

29 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе железнодорожного переезда Аристово и деревни Мозгово Зубцовского округа были обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: два артиллерийских снаряда 76 мм, девять артиллерийских снарядов 75 мм, два артиллерийских снаряда 37 мм, артиллерийский снаряд 50 мм.

Все обнаруженные снаряды были ликвидированы специалистами спецгруппы на полигоне.