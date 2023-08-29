В Тверской области выросли объёмы промышленного производства

Максимальный рост показали обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объёмы промышленного производства в Тверской области в июле 2023 года увеличились по сравнению с июлем 2022 года на 10,1%, а по сравнению с июнем 2023 года уменьшились на 1,0%. Такие данные опубликовал Тверьстат.

В целом за семь месяцев 2023 года промышленное производство выросло на 13,4% по сравнению с январём-июлём 2022 года.

Рост объёмов производства показали предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых (на 25,7%), обрабатывающими производствами (на 18,0%) и в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (на 5,2%). Снижение объёмов производства произошло только на предприятиях энергетического сектора (на 9,6%).

Максимальный рост объемов производства среди обрабатывающих производств наблюдался в металлургии, производстве компьютеров и резиновых и пластмассовых изделий.

Наибольшее снижение объемов выпуска продукции произошло в производстве одежды, напитков, а также в ремонте и монтаже машин и оборудования.