В Тверской области еще одному ДК передан культурный центр на колесах

Фургон легко превращается в сцену. Фото: ПТО

Для межпоселенческого дома культуры Вышневолоцкого округа в рамках нацпроекта приобретен автоклуб – так называемый передвижной культурный центр. Такой же культцентр на колесах до конца года передадут в Андреапольский ДК.

Губернатор Игорь Руденя считает, что в районах области должны быть созданы условия для реализации культурных проектов. Такие автоклубы в этом также подспорье.

"Автоклуб оснащен современным световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием и быстро трансформируется в концертную площадку – при необходимости крыша и стены машины раздвигаются и превращаются в сцену для выступления творческих коллективов. Комплектация автоклуба позволяет не только проводить концерты и кинопоказы, но и онлайн-трансляции различных культурных мероприятий", - сообщила пресс-служба областного правительства.

Новый автоклуб уже задействовали - на его сцене 26 августа, в День Вышневолоцкого городского округа, выступили вокальные коллективы.