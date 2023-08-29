В Пролетарском районе Твери расчистили русло Тьмаки

Заторы на реке образовались из-за веток, растительности и бытового мусора Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города и работники МУП "ЖЭК" расчистили участок реки Тьмаки под железнодорожным мостом у Комсомольской площади.

Ранее жители Пролетарского района жаловались на сезонные подтопления из-за мусора в реке.

Под железнодорожным мостом река делает небольшй изгиб, место зауженное, поэтому из-за веток, растительности и бытового мусора образуются заторы.

"Расчистить такие участки можно только экскаватором. Хотелось бы еще раз обратиться к жителям с просьбой бережнее относиться окружающей среде и не загрязнять водные поверхности", - отметил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Твери Николай Соболев.