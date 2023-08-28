Жители Тверской области сообщают в полицию о взломе кабинетов на Госуслугах

Мошенники все чаще обманывают жителей Тверской области, получая доступ к личному кабинету Фото: Татьяна Коркина

Тверские полицейские сообщают о поступлении обращений от граждан, которые лишились доступа к личному кабинету Госуслуг после звонка от мошенников. Звонившие просили назвать код, направленный абоненту в смс-сообщении. После этого доступ к их личному кабинету оказывался заблокированным.

Для разблокировки учетной записи некоторым потерпевшим пришлось обращаться в МФЦ.

"Получив доступ к личным данным мошшеники могут, например, осуществить сделки с недвижимостью, зарегистрировать юридическое лицо, оформить на ваше имя кредит или микрозайм", - предупреждают в полиции и призывают граждан никому не сообщать никакие данные по телефону: номера карт, коды, кодовые слова и пароли.