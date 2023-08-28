Специалисты тверского Росреестра ответили на вопросы жителей региона

В региональном управлении Росреестра состоялась горячая линия. Фото: Ольга Крыльцова

В тверском Росреестре подвели итоги прошедшей 24 августа горячей линии, посвящённой вопросам предупреждения нарушений земельного законодательства.

Всего за консультацией к специалистам обратились 27 человек. Большинство вопросов касались существующих видов нарушений: нецелевого использования земельных участков, их самозахвата, а также неиспользования земельного участка.

Не менее актуальным вопросом у звонивших на стал вопрос о возможности строительства жилых домов на земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

«Окончательное решение вопроса о возможности строительства «домов фермеров» федеральный закон оставил за регионами, - сообщил по данному поводу заместитель руководителя Управления Росреестра по Тверской области Андрей Тяпкин. - В Тверской области действует закон об утверждении перечня муниципальных образований (Закон Тверской области от 25.02.2022 № 2-ЗО), согласно которому строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на землях сельхозназначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, не допускаются во всех 36 городских и муниципальных округах и муниципальных районах Тверской области. Иными словами, строительство дома на земельном участке, относящемся к землям сельхозназначения, станет нарушением закона».