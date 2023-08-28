Жителя Тверской области будут судить за кражу, поджог и убийство Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области в суд направлено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Андреаполя. Мужчина был ранее судим, а теперь обвиняется в совершении тяжких преступлений.

По версии следствия, в августе 2022 года пьяный мужчина проник в хозпостройку на улице Полевой в Андреаполе и похитил имущество, затем обокрал жилой дом на соседнем участке и совершил поджог, чтобы скрыть следы преступления. Уйти незамеченным мужчине не удалось, на шум вышла хозяйка дома. Обвиняемый решил избавиться от свидетеля и нанес ей не менее 30 ножевых ударов. Потерпевшая скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области собрано достаточно доказательств совершенных преступлений. Уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ с обвинительным заключением прокуратуры направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.