В Тверь привезут картины Кранахов и ксилографии Дюрера

В императорском дворце откроется выставка работ мастеров Северного Возрождения. Фото: Александр ЖМУЛИН

Прекрасная новость для любителей прекрасного в Твери. 8 сентября в Тверской картинной галереи (в Императорском дворце) откроется выставка «Дюрер и Кранах: образы Северного Возрождения» (12+). Это большое событие в культурной жизни города.

В Тверь привезут живописные полотна крупнейших мастеров немецкого искусства Возрождения Лукаса Кранаха Старшего и его сына Лукаса Младшего Кранахов.

Но и это не все. В экспозиции также будет целиком представлен цикл ксилографий «Жизнь Марии» (25 графических листов) Альбрехта Дюрера, любимого художника императора Священной Римской империи Максимилиана I, многогранного гения, который благодаря настойчивости и новаторству зарекомендовал себя как один из важнейших мастеров Высокого Возрождения.

"Период эпохи Возрождения (1460 —1580) характерен глубокими изменениями в мировоззрении, философии, науке и религии. Встреча с работами великих мастеров в выставочных залах Тверской областной картинной галереи — важное событие в культурной жизни города", - сказано в анонсе.

Справки по телефону: (4822) 34-62-43.