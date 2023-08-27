В Тверской области нечто похожее на смерч втянулось в тучу

Очевидцы запечатлели интересное явление под Бежецком. Фото: VK/Бежецк

В окрестностях Бежецка очевидцы наблюдали, как некое завихрение вроде смерча втянулось в огромную тучу. Люди сняли это и выложили видео в паблике "Бежецк".

Объяснить данное явление можно разностью давлений. У земли, видимо, было высокое давление, а в туче образовалось низкое, в результате и возникло это завихрение.

В нашем регионе порой возникают смерчи. К счастью, до тех, что проносятся по Северной Америки им очень и очень далеко.