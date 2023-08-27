В Тверской области открыто обучение первой художественной академии атомных городов

Академия будет работать в Удомле неделю, за это время художественное обучение там пройдут около 60 ребят в возрасте от 10 до 17 лет. Фото: предоставлено ПТО

В Удомле, рядом с которой расположена КАЭС, открыта первая художественная академия атомных городов под руководством народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

В ней подростков будут приобщать традициям классической российской художественной школы.

"В течение недели обучение пройдут порядка 60 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из 19 городов атомной отрасли России, которые предварительно прошли отбор экспертного жюри", - сообщается в релизе от пресс-службы областного правительства.

Преподаватели академии будут читать лекции, проведут мастер-классы и обучающие занятия по различным направлениям изобразительного искусства, в том числе по станковой живописи, акварели, скульптуре, цифровому искусству, мозаике, архитектура, а также по направлению «театральный художник».

Удомля для проведения академии выбрана не случайно. В этом краю вдохновлялись природой и творили такие живописцы, как Исаак Левитан, Алексей Венецианов, Витольд Бялыницкий-Бирули.

Обучение в академии начато. Фото: предоставлено ПТО

Художественную академию атомных городов проводит Госкорпорация «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома» совместно с АО «Концерн Росэнергоатом», Российской академией художеств, ГМВЦ «РОСИЗО», галереей Маст-Арт, администрацией Удомельского городского округа.