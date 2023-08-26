У тверичанки, пока она спала на скамейке, сняли с шеи золотую цепочку

В полицию обратилась женщина, у которой украли золотую цепочку. Фото: Ольга Крыльцова

У 43-летней жительницы Пролетарского района Твери украли золотую цепочку. Причем произошло это, пока тверичанка спала на скамейке.

В полиции женщина пояснила, что выпила на улице с некой малознакомой гражданкой. Алкоголь разморил жительницу Пролетарского района, и она уснула на скамейке, а, когда проснулась, обнаружила, что с ее шеи пропала золотая цепочка за 15 тысяч рублей.

Полицейские вышли на предполагаемую воровку - 32-летнюю ранее судимую безработную тверичанку. Подозреваемая созналась в краже, рассказав, что продала цепочку неизвестному, а деньги потратила.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде", - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.