В Вышнем Волочке приготовят 80-килограммовый торт, а в Нелидово сыграют на гармони

В обоих округах администрации обещали праздничные салюты. Фото: Анна СМИРНОВА

26 августа отмечаются Дни Вышневолоцкого и Нелидовского округов. В обоих муниципалитетах приготовлены праздничные программы с сюрпризами. Жителей и руководство обоих округов поздравил губернатор Игорь Руденя.

В Вышнем Волочке 26 августа проходит ярмарка его городов-побратимов - Великого Устюга, Селенгинского района (Бурятия), Каменецка (Беларусь) и Калевалы (Карелия).

В программе праздника - различные мастер-классы, детский показ мод, концерты, турнир по лазертагу, музыкальный баттл, футбол и многое другое.

Изюминками праздника станут презентация 80-килограмового торта и открытие нового арт-объекта - деревянной ладьи «Барка», в точь точь такой же, как на гербе Вышнего Волочка.

В нелидово жителей и гостей округа будут радовать концертами, в том числе программой «Играй, гармонь любимая!». Там открывается ярмарка художников и мастеров-ремесленников, интерактивная выставка «Вооружение воинов XIII-XVIII веков», запланированы сражения реконструкторов. Музыкальным подарком для нелидовцев станет выступление известной поп-группы Hi-Fi.

Финальными аккордами празднования в обоих округах станут салюты.