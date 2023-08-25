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НовостиОбщество25 августа 2023 9:42

Жители деревни в Тверской области пожаловались на отсутствие моста

По требованию прокуратуры администрацию Пеновского округа обязали потроить мост через реку Кудь
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры через реку построят мост, чтобы обеспечить проезд в деревню

По требованию прокуратуры через реку построят мост, чтобы обеспечить проезд в деревню

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру пожаловались жители Пеновского округа и сообщили, что через реку Кудь на автомобильной дороге Пено-Слаутино-Рунский-Ляды отсутствует мост.

Проезд в деревню Ляды невозможен. К жителям не может доехать скорая помощь, они ограничены в пользовании услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

По результатам проверки прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием к администрации построить мост до деревни.

Требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.