Жители деревни в Тверской области пожаловались на отсутствие моста

По требованию прокуратуры через реку построят мост, чтобы обеспечить проезд в деревню Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру пожаловались жители Пеновского округа и сообщили, что через реку Кудь на автомобильной дороге Пено-Слаутино-Рунский-Ляды отсутствует мост.

Проезд в деревню Ляды невозможен. К жителям не может доехать скорая помощь, они ограничены в пользовании услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

По результатам проверки прокурором направлено в суд исковое заявление с требованием к администрации построить мост до деревни.

Требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.