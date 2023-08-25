У двоих жителей Тверской области сотрудники ФСБ обнаружили целый арсенал оружия

Фигуранты признаны виновными Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверские сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность двоих мужчин, 1983 и 1977 годов рождения, причастных к модернизации и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов.

"По местам жительства задержанных в одном из районов Тверской области было изъято четыре автомата («АК 103», «АКС-74У»), карабин «СКС», два пистолет-пулемета («Бизон», «Кедр»), снайперская винтовка «СВД», 3 пистолета («ПМ», «Bertta», «SIGSauer»), четыре приспособления для бесшумной стрельбы, более 1000 патронов, свыше 6 кг взрывчатых веществ, основные составные части оружия (стволы, затворы, затворные рамы)", - сообщили в УФСБ России по Тверской области.

Уголовные дела по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1, ч.1 ст. 223 УК РФ рассмотрел Тверской областной суд. Фигуранты признаны виновными. Одному назначено наказание в виде пяти лет колонии строгого режима, другому - три с половиной года колонии общего режима. Каждому из осужденных назначен штраф в 240 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.