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НовостиОбщество25 августа 2023 7:19

В Тверской области 5000 человек пожаловались на укусы клещей

В Тверской области продолжается сезон активности клещей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области клещи покусали 5000 человек

В Тверской области клещи покусали 5000 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезон активности клещей продолжается в Тверской области. Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора ведут мониторинг ситуации.

По состоянию на 23 августа в медорганизации с жалобами на укусы клещей обратились более 5000 человек. Количество обратившихся соответствует среднемноголетнему уровню.

По информации Роспотребнадзора, зарегистрированы единичные случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом.