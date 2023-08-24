В Твери на три года ограничат движение на участке улицы Дорошиха

В Твери перекроют улицу Дорошиха Фото: Максим КИСЕЛЕВ

На улице Дорошиха, на участке от дома № 45Б на Петербургском шоссе, вдоль дома №1 на Петербургском шоссе, на период с 8:00 утра 25 августа 2023 года до 25 августа 2026 года ограничат движение всех видов транспорта. Исключение составляют тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства, имеющих специальное разрешение.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" рекомендовано обеспечить установку и содержание дорожных знаков на участке.

Планируйте маршруты заранее, ищите пути объезда.