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НовостиОбщество24 августа 2023 14:45

В Твери на три года ограничат движение на участке улицы Дорошиха

В Твери до 2026 года перекроют улицу Дорошиха
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери перекроют улицу Дорошиха

В Твери перекроют улицу Дорошиха

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

На улице Дорошиха, на участке от дома № 45Б на Петербургском шоссе, вдоль дома №1 на Петербургском шоссе, на период с 8:00 утра 25 августа 2023 года до 25 августа 2026 года ограничат движение всех видов транспорта. Исключение составляют тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства, имеющих специальное разрешение.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" рекомендовано обеспечить установку и содержание дорожных знаков на участке.

Планируйте маршруты заранее, ищите пути объезда.