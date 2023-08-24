В Твери завершаются ремонты школ №15 и №17

Школа №15 выглядит, как новая. Фото: ПТО

24 августа губернатор Игорь Руденя в Твери проинспектировал ход работ в школах №15 и№17, которые готовятся встретить учеников 1 сентября в обновленном виде. Оба учебных заведения участвуют в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

В школе № 15, где обучается 1238 ребят, на сегодня отремонтированы кабинеты, столовая, спортзал.

Губернатор по ходу осмотра поставил перед подрядчиком задачу к 1 сентября также привести в порядок школьную территорию.

Губернатор во время инспекции в школе. Фото: ПТО

В школе планируется открытие пяти специализированных классов по математическому, естественно-научному и лингвистическому профилям, создание центров детских инициатив и профориентации учащихся, клуба школьных СМИ, открытие лектория для школьников и их родителей. Сейчас там есть юнармейский отряд и отряды юных инспекторов дорожного движения, школьного лесничества. Функционируют спортклуб, музей Тверской старины, школьный театр, информационный центр.

В школе №15. Фото: ПТО

Здесь школьники будут придумывать свои инициативы. Фото: ПТО

Завершается и ремонт в здании начальной школы СОШ № 17 на улице Красина. Подрядчик должен успеть до 1 сентября.

В основном здании школе на улице Мусоргского завершить ремонт планируется в ноябре. До этого же ученики с 6 по 11 классы будут ходить в три близлежащие школы.

В основном здании школы отремонтированы инженерные коммуникации, продолжается косметический ремонт классов, лестничных маршей, ведутся электромонтажные работы, устройство системы видеонаблюдения и оповещения.

В школе № 17 особый упор делается на математическое образование. В перспективе в ней планируется развивать инженерно-технологический профиль и IT-направление.