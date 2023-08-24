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НовостиОбщество24 августа 2023 9:23

Губернатор Тверской области оценил готовность к 1 сентября Горютинской школы

Средняя школа в Горютино войдет в учебный год в обновленном виде
Алексей АНДРЕЕВ
В Горютинской школе перед начало учебного года провели капремонты.

В Горютинской школе перед начало учебного года провели капремонты.

Фото: ПТО

24 августа губернатор Игорь Руденя во время инспекционной поездки по объектам образования Твери и Калининского округа посетил Горютинскую среднюю школу. Она была отремонтирована по федеральной программе модернизации.

Ремонтные работы в этой школе были проведены как на фасаде, так и внутри. Также поставлено современное оборудование для обучения, обновлено оснащение кабинетов.

В Горютинской школе провели ремонты.

В Горютинской школе провели ремонты.

Фото: ПТО

Перед началом осмотра губернатор возложил цветы к установленной на фасаде школы памятной доске в честь ее выпускника - участника СВО Евгения Белика. Он погиб в январе 2023 года и был посмертно награжден орденом Мужества.

В школе губернатор осмотрел классы, актовый зал, слесарную мастерскую, музей, посвященный Великой Отечественной войне и краеведению.

Глава региона дал ряд поручений, в том числе привести в порядок асфальтовое покрытие у школы.

В Горютинской школе учится более 600 детей, работают 32 педагога. Развито сотрудничество с Тверской сельхозакадемией: действует аграрный класс для старшеклассников.

В 2023 году федеральная программа модернизации охватывает 13 школ региона. Также в 37 детсадах и 39 школах по региональным программам проведены капремонты фасадов, крыш, замены окон и т.д.

В 2023 году начата реализации программы по ремонту асфальтных покрытий у школ. До 30 августа работы будут выполнены около семи школ, до 2025 года планируется провести асфальтирование территорий у всех школ региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор в том числе прошелся по классам.

Губернатор в том числе прошелся по классам.

Фото: ПТО

В обновленной школьной мастерской.

В обновленной школьной мастерской.

Фото: ПТО

Один из обновленных классов.

Один из обновленных классов.

Фото: ПТО

Спортзал тоже обновили.

Спортзал тоже обновили.

Фото: ПТО