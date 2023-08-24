Губернатор Тверской области оценил готовность к 1 сентября Горютинской школы

В Горютинской школе перед начало учебного года провели капремонты.
Фото: ПТО
24 августа губернатор Игорь Руденя во время инспекционной поездки по объектам образования Твери и Калининского округа посетил Горютинскую среднюю школу. Она была отремонтирована по федеральной программе модернизации.
Ремонтные работы в этой школе были проведены как на фасаде, так и внутри. Также поставлено современное оборудование для обучения, обновлено оснащение кабинетов.
В Горютинской школе провели ремонты.
Фото: ПТО
Перед началом осмотра губернатор возложил цветы к установленной на фасаде школы памятной доске в честь ее выпускника - участника СВО Евгения Белика. Он погиб в январе 2023 года и был посмертно награжден орденом Мужества.
В школе губернатор осмотрел классы, актовый зал, слесарную мастерскую, музей, посвященный Великой Отечественной войне и краеведению.
Глава региона дал ряд поручений, в том числе привести в порядок асфальтовое покрытие у школы.
В Горютинской школе учится более 600 детей, работают 32 педагога. Развито сотрудничество с Тверской сельхозакадемией: действует аграрный класс для старшеклассников.
В 2023 году федеральная программа модернизации охватывает 13 школ региона. Также в 37 детсадах и 39 школах по региональным программам проведены капремонты фасадов, крыш, замены окон и т.д.
В 2023 году начата реализации программы по ремонту асфальтных покрытий у школ. До 30 августа работы будут выполнены около семи школ, до 2025 года планируется провести асфальтирование территорий у всех школ региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор в том числе прошелся по классам.
Фото: ПТО
В обновленной школьной мастерской.
Фото: ПТО
Один из обновленных классов.
Фото: ПТО
Спортзал тоже обновили.
Фото: ПТО