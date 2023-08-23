В летних лагерях Твери завершается четвертая смена Фото: администрация Твери

В загородных лагерях Твери заканчивается четвертая смена. 29 августа 1606 детей вернутся в город, а летняя оздоровительная кампания завершится.

22 августа в лагерях прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации, а накануне для школьников, отдыхающих в «Романтике» и «Чайке», провели выездную экскурсию «Четыре эпохи воинской славы Твери».

В четвертую смену дети отдыхают в лагерях: «Дружба», «Радуга», «Романтик», «Спутник», «Чайка», «Ровесник», «Звёздный» и «Ромашка». Всего за сезон в муниципальные лагеря было продано 6000 тысяч путевок.