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НовостиОбщество23 августа 2023 6:41

В Тверской области сироте выдали ключи от квартиры без ремонта

Прокуратура обязала Вышневолоцкую администрацию провести ремонт в квартире сироты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры в квартире проведут ремонт

По требованию прокуратуры в квартире проведут ремонт

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Вышневолоцкого района обратился местный житель и сообщил, что сироте в 2015 году была предоставлена квартира. Жилое помещение требовало ремонта по причине затопления, заявитель обращался в администрацию, но меры приняты не были. Несколько лет квартиру никто не ремонтировал.

Прокуратурой в ходе проверки установлено, что для приведения жилого помещения в пригодное для проживания состояние необходимо осуществить полную замену оконных блоков и электропроводки.

В суд прокурором подано исковое заявление о возложении на администрацию обязанности в течение трёх месяцев провести капремонт жилья. Решение вступило в силу. Подготовлена смета на ремонт, заключён договор с подрядчиком.