Под Тверью создадут производство средств аэрозольного пожаротушения

В регионе откроют новое производство. Фото: ПТО

В инновационно-промышленном парке «Боровлево-3» под Тверью запланировано создать производство средств аэрозольного пожаротушения различных модификаций. Поддержку предприятию, которое собирается это сделать, готовы оказать власти региона.

22 августа на заседании областного правительства принято решение о предоставлении земельного участка площадью 4,7 га для строительства комплекса в «Боровлево-3». Оно начнется в этом году. На производстве будет создано 110 рабочих мест.

«Такие проекты имеют ключевое значение для комплексного развития региона, создания рабочих мест, модернизации экономики, увеличения доходной части областного бюджета», – отметил губернатор Игорь Руденя.