В Твери 111 водителей оштрафовали за непристегнутые ремни безопасности

В Твери оштрафовали 111 водителей без ремней безопасности Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция города Твери провела рейд по проверке использования водителями ремней безопасности.

С 14 по 20 августа на дорогах областного центра сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери было выявлено и составлено 111 административных материалов в отношении водителей-нарушителей, которые, управляя автомобилями, не использовали ремни безопасности.

Инспекторы ГИБД напоминают, что на данное нарушение предусмотрена административная ответственность - штраф в 1000 рублей.