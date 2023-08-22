22% работников в Тверской области получают зарплату выше средней по стране

5,1% работников в регионе получают больше двух среднероссийских зарплат. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области 21,9% работников получают зарплату выше средней по стране. А 5,1% - зарплату выше двух средних по стране.

Таковы данные исследования аналитиков "РИА Рейтинг". Они изучили зарплаты в 85 субъектах страны (новые регионы в исследование не вошли).

На вершине рейтинга высоких зарплат - Ямало-Ненецкий автономный округ. Зарплату выше среднего там получают 75 процентов работников. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4% и 60,8%).

Самый низкий процент высокооплачиваемых сотрудников в Ингушетии — 8,8%, она занимает 85-ю строчку списка.

Наш регион оказался на 47-м месте зарплатного рейтинга субъектов РФ. У соседей ситуация такова:

Московская область - 17-е место (33,8% работников с зарплатой выше среднего по РФ);

Новгородская область - 36-е место (25,2%);

Вологодская область - 45-е место (22,9%);

Ярославская область - 51-е место (20,7%);

Смоленская область - 61-е место (18%);

Псковская область - 73-е место (15,1%).