В Зубцове простятся с погибшим в ходе СВО командиром взвода Владимиром Жуковым

Младший сержант Владимир Жуков погиб в ходе СВО Фото: администрация Зубцовского муниципального округа

В Зубцовском муниципальном округе 23 августа простятся с погибшим в ходе СВО командиром взвода, младшим сержантом Владимиром Жуковым.

Владимир Сергеевич вырос в многодетной семье потомственных военных, окончил школу №1 города Зубцова, затем - Тверской технический университет, работал на Зубцовской обогатительной фабрике.

28 сентября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. Погиб 15 августа 2023 года в селе Ковалевка, ЛНР. Ему было 30 лет. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Прощание с Владимиром Жуковым начнется в 12:00 у дома №7 на улице Халтурина в Зубцове, отпевание начнется в Храме Успения Божией Матери в 13:00. Траурный митинг пройдет на месте захоронения - в городском бору в 14:00.

Администрация Зубцовского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким погибшего героя.