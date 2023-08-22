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НовостиОбщество22 августа 2023 13:55

Житель Тверской области осужден за попытку дать взятку полицейскому

Продавец пытался откупиться от полицейского за просроченный товар в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Тверской области осудили за попытку дать взятку полицейскому

Жителя Тверской области осудили за попытку дать взятку полицейскому

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Житель Зубцовского округа осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что в одном из магазинов в Западной Двине продавалась продукция без документов. Продавец во избежание административной ответственности решил предложить взятку, чтобы протокол не составляли. Несмотря на предупреждение полицейского о противозаконности дачи взятки, сотрудник магазина подложил в папку полицейского 15 000 рублей.

По решению суда виновный оштрафован на 150 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.