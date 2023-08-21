Жителей Тверской области предупредили о ливнях 22 августа

В Тверской области ожидаются ливни и похолодание Фото: Артем КИЛЬКИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона, что ночью 22 августа в отдельных районах пройдут сильные дожди.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем не подниметя выше +21 градуса. В ночные часы +7... +12 градусов.

В течение рабочей недели погодная картина существенно не изменится. Дожди ожидаются повсеместно.

Будьте внимательны и осторожны при ухудшении погодных условий.