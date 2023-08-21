Мошенники с фондовой биржи обманули жителя Твери на миллион рублей

Мошенники обманули жителя Твери на миллион рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции обратился житель Твери и сообщил, что отдал мошенникам крупную сумму денег - более миллиона рублей.

В соцсети мужчина заполнил анкету на обучение трейдингу, указав номер телефона, с ним связались "специалисты" и убедили установить приложение для операций с финансовыми активами. Стартовая сумма составила 10 000 рублей. Затем мужчина оформил два кредита в разных банках и перевел на счета 1 080 000 рублей.

Вывести деньги с платформы не получилось, а консультанты перестали отвечать на звонки.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.