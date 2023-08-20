В Твери состоится презентация комикса, посвящённого Виктору Цою, в стиле манги

«Последний Герой» - это начало полноценной уникальной вселенной. Фото: Тверская библиотека им. Герцена

21 августа в библиотеке им.Герцена Твери (Тверской пр-т, 5) состоится встреча с автором и издателем комиксов Антоном Холодовым. Гостей ждёт знакомство с новинкой - комиксом «Последний Герой», который представляет собой вольное продолжение приключений персонажа Виктора Цоя из к/ф «Игла» в стилистике японской манги и аниме той эпохи.

«На встрече вы узнаете об источниках вдохновения, отсылках на творчество актёра и музыканта, а также истории создания работы с ранних концептов до итога», - отмечают организаторы мероприятия.

Также ценители данного вида искусства оценят оригинальные рисунки и выставку фан-арта, сопутствующие компьютерные мини-игры и даже поучаствуют в небольшом мастер-классе по раскадровке и дизайну персонажей комикса.

«Последний Герой» - это начало полноценной уникальной вселенной, в которой встречаются самые разные образы, давно ставшие народными символами: попавшая в беду школьница Алиса, умело владеющая любыми технологиями, отважные милиционеры и представители молодёжной творческой тусовки, среди которых найдётся немало узнаваемых лиц.

Начало в 17:00.

Вход свободный. [12+]