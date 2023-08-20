Тверскому ветерану Ивану Кладкевичу исполнилось 99 лет

С днем рождения ветерана поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя Фото: ПТО

20 августа исполняется 99 лет Почетному гражданину Твери, ветерану Великой Отечественной войны Ивану Евгеньевичу Кладкевичу.

Иван Кладкевич родился в Белоруссии. В 1940 году, окончив 9-й класс, поехал учиться в Ленинград, где его и застала война. Студент-электромонтер работал на легендарной «Магнитке», обеспечивая советские танки броней. В июне 1942-го ушел на фронт. Командир пулеметного расчета Кладкевич участвовал в боях на Ржевско-Вяземском плацдарме, был тяжело ранен, за проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды. После войны окончил Киевское артиллерийское училище.

В 1968 году после увольнения в запас вместе с семьей переехал в Калинин, где работал инженером по технике безопасности и гражданской обороне. С выходом на пенсию начал активно заниматься общественной работой в рамках ветеранского движения.

За большой вклад в дело патриотического воспитания молодежи Иван Евгеньевич награжден Памятным знаком Главы Города Твери «700 лет начала великого княжения Михаила Ярославича Тверского».

С днем рождения ветерана поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя, отметив, что «для жителей Верхневолжья Иван Евгеньевич является образцом самоотверженного служения и беззаветной преданности Родине».

К поздравлениям присоединилась Тверская городская дума.