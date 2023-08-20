В Твери ночью сгорел автомобиль Лада Веста

Пожар быстро ликвидировали, но машина сгорела дотла
Фото: Виктория ТУШКОВА
17 августа в полночь в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле.
По уточненной информации стало известно, что у дома № 36 по улице Освобождения города Твери горит Лада Веста.
На место выехали два автомобили пожарно-спасательной части № 2.
В 00.20 пожар был локализован, в 00.30 зафиксирована его полная ликвидация.
«В результате пожара автомобиль был уничтожен огнем полностью», - уточняют спасатели.