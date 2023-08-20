На видео в Твери попал момент наезда на пешехода

Пешеход переходил в неположенном месте. Фото: Подслушано у водителей. Тверь. Скриншот

В социальной сети Вконтакте опубликовано видео тверского водителя, на котором зафиксирован момент ДТП с участием пешеходов в Твери.

Согласно видеозаписи, размещенной в группе «Подслушано у водителей. Тверь», два пешехода переходили дорогу на улице Горького в Твери (18+) в неположенном месте.

Водитель автомобиля, двигавшийся по крайней правой полосе, не успел затормозить и сбил одного мужчину. Удар был сильный, но, судя по видео, пострадавший смог сам подняться.

«Живой, нормально…», - отмечают очевидцы происшествия на видео. Однако в комментариях под постом более жесткие отзывы относительно безрассудного поведения пешеходов.