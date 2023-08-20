Молодые парни угнали машину в Тверской области и попали в ДТП

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

67-летний житель посёлка Жарковский Тверской области обратился в полицию и сообщил, что у него украли автомобиль. ВАЗ зелёного цвета был припаркован с незапертой дверью и ключами в замке зажигания во дворе дома по улице Доватора. Этим и воспользовались злоумышленники.

Следственно-оперативная группа на месте составила описание пропавшего авто, изъяла отпечатки рук и обуви предполагаемых преступников, а также следы биологического происхождения, после чего ориентировала патрульные экипажи на поиск машины.

Поврежденное транспортное средство было обнаружено на просёлочной дороге вблизи деревни Прохоренки Жарковского района. Личности злоумышленников были установлены. Ими оказались жители посёлка Жарковский 19 и 26 лет.

В полиции молодые люди подтвердили свою вину и пояснили, что решили на ней покататься. После ДТП они приняли решение бросить похищенный автомобиль.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде», - отмечают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Транспортное средство будет возвращено владельцу.