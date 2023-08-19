Для съемок в кино в Тверской области ищут мрачную башню

Водонапорная башня понадобилась для съемок в кино. Фото: Артюхов Дмитрий, из сообщества Вконтакте "КиноОбщество Твери (КОТ)"

Лето – активный период, когда в Тверской области снимается кино. Нередко съемочные группы публикуют призыв к населению найти тот или иной объект.

Так, в сообществе «КиоОбщество Твери (КОТ)» появилось любопытное объявление о поиске башни: «Для съемок ищем башню (примерно как на фото, с площадкой наверху). Если кто знает о подобных башнях, напишите нам, пожалуйста, в личные сообщения». Кстати, для съемок какого фильма понадобилась данная колоритная постройка, киношники не распространяются.

Творческие тверичане вынесли поиски объекта на всеобщее обсуждение. Без креатива не обошлось. Среди фотографий действительно водонапорных башен любители кино и знатоки построек предлагают средневековые деревянные сооружения реконструкторов и даже Пизанскую башню. Тот случай, когда обсуждение стало интереснее самого поста.