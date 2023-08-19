Пропавшего в Тверской области мальчика нашли в гостях у бабушки

Ребенок находился в гостях у бабушки. Фото: СУ СК России по Тверской области

В Тверской области завершились поиски пропавшего накануне 13-летнего Михаила Кононова.

Утром 19 августа появилась информация, что в рамках расследования уголовного дела местонахождение малолетнего ребенка установлено.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тверской области и из Заволжского отдела полиции выяснили, что он находился в Бологовском районе у бабушки и друзей.

Уголовное дело было заведено Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области по факту исчезновения ребенка, который 12 августа ушел из дома.

К ближайшее время мальчик будет опрошен следователем с целью установления всех обстоятельств его отсутствия.