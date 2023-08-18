Прокуратура обязала администрацию Вышнего Волочка оборудовать пешеходный переход

По требованию прокуратуры оборудован пешеходный переход Фото: Ольга Крыльцова

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Установлено, что оживленный перекрёсток автомобильных дорог по улице Марины Расковой и Казанского проспекта в Вышнем Волочке не оборудован пешеходным перходом, хотя расположен в непосредственной близости от учреждений образования, здравоохранения, студенческого общежития.

Прокуратурой главе округа внесено представление. На перекрестке оборудован пешеходный переход - нанесена разметка и установлены дорожные знаки.